Le chef d'état-major de Tsahal rend hommage aux soldats tombés : "En leur mémoire, nous restons debout"

Le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a adressé mardi un message solennel aux forces armées israéliennes à la veille du Jour du Souvenir national, commémorant les soldats tombés au combat et les victimes du terrorisme. "Comme chaque année, la nation s'arrête pour honorer ceux qui sont tombés", a déclaré Zamir dans son ordre du jour. "Depuis l'aube de notre nation, le souvenir a été une pierre angulaire de notre identité, en tant que peuple et en tant qu'État."

Le général a souligné l'importance de la mémoire collective dans l'histoire juive : "À travers deux millénaires d'exil, le peuple juif s'est accroché au souvenir de sa patrie, préservant l'identité juive, même dans les circonstances les plus difficiles." Dans son message, Zamir a rendu hommage aux différentes générations de défenseurs d'Israël : "Nous nous souviendrons des pionniers qui ont établi des communautés, des combattants de la résistance, de ceux qui ont lutté pendant la Guerre d'Indépendance, des survivants de l'Holocauste qui ont rejoint nos rangs, des libérateurs du Mur occidental, et des combattants sur tous les fronts."

Cette commémoration intervient "à l'ombre d'un échec déchirant qui a ébranlé l'État d'Israël jusqu'à son cœur", a-t-il ajouté, faisant référence aux événements d'octobre 2023. "Ces 18 derniers mois, de nombreux nouveaux noms se sont ajoutés au mur commémoratif."

Zamir a réaffirmé la mission des forces armées : "Nous combattons dans un but clair – œuvrer sans relâche pour la défense de notre patrie et la victoire dans cette guerre, ramener nos frères et sœurs captifs et restaurer un sentiment de sécurité pour chaque citoyen d'Israël." "En ce jour, nous renforçons notre engagement éternel envers les familles endeuillées", a-t-il conclu, appelant la nation à rester "prête et résolue pour les générations à venir."