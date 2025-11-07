Le chef d’état-major de Tsahal suspend le projet de réduction des forces en Judée-Samarie

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, le général Eyal Zamir, a décidé jeudi soir de suspendre le projet de réduction des troupes stationnées en Judée-Samarie, après l’alerte des services de sécurité intérieure (Shin Bet) et l’opposition de la ministre Orit Strock.

L’armée envisageait de diminuer le nombre de soldats sur place et de transférer une grande partie de la responsabilité sécuritaire aux équipes d’urgence locales. Mais lors d’une réunion du cabinet de sécurité, Strock a souligné que cette réduction contredirait la décision gouvernementale de janvier dernier, prise dans le cadre de l’accord sur les otages qui avait entraîné la libération de centaines de prisonniers vers la Judée-Samarie. Elle a averti que l’allègement des effectifs mettrait en danger les habitants, compte tenu de la situation sécuritaire actuelle.

Le Shin Bet a présenté des données alarmantes, indiquant que plus de 1 200 attaques terroristes avaient été déjouées en Judée-Samarie depuis le début de l’année. Selon l’agence de sécurité, le nombre de tentatives d’attentats reste élevé, et les forces israéliennes ont empêché avec succès plus d’un millier d’incidents en 2025. Ces informations ont conduit le général Zamir à geler tout plan de réduction des brigades de défense régionales.

Depuis le 7 octobre, l’armée a renforcé la protection des communautés de Judée-Samarie, déployant des milliers de réservistes pour éviter des infiltrations similaires à celles survenues récemment. Les effectifs ont fluctué en fonction des évaluations de la menace, et le mois dernier, une réduction significative était envisagée, avec l’objectif de confier une part importante de la défense locale aux habitants eux-mêmes, tout en recevant un soutien logistique et financier du ministère de la Défense.

Le Commandement central israélien mène régulièrement des évaluations de sécurité avec les conseils locaux et les responsables militaires pour coordonner la protection des communautés. Des opérations majeures ont été réalisées, incluant le renforcement des périmètres, l’installation de nouvelles technologies et la distribution d’armes aux résidents formés.

Le député Zvi Sukkot a salué la décision de maintenir les effectifs, déclarant : "Je félicite le chef d’état-major pour le maintien des positions de défense en Judée-Samarie. Face à la menace permanente, les implantations doivent rester protégées au plus haut niveau. Merci à ma collègue, la ministre Orit Strock, pour son travail acharné sur ce dossier."