Le chef d’état-major israélien condamne fermement les violences en Judée-Samarie

Lors d’une visite ce mercredi dans le cadre d'un vaste exercice militaire en Judée-Samarie , le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a dénoncé avec force les récentes attaques menées par des extrémistes israéliens contre des Palestiniens — et parfois contre d’autres Israéliens.

« Nous sommes au courant des incidents violents récents au cours desquels des civils israéliens ont attaqué des Palestiniens et des Israéliens. Je les condamne fermement », a déclaré Eyal Zamir dans un communiqué diffusé par l’armée. « Tsahal ne tolérera pas les agissements d’une minorité criminelle qui entache la réputation d’un public respectueux des lois. »

Le chef d’état-major a qualifié ces actes de « contraires aux valeurs fondamentales » de l’armée et a averti qu’ils « franchissent une ligne rouge » en détournant les soldats de leur mission essentielle : défendre les localités israéliennes et mener des opérations de sécurité. « Nous sommes déterminés à mettre fin à ce phénomène et nous agirons avec fermeté jusqu’à ce que justice soit faite », a-t-il ajouté.

Zamir a également salué l’exercice militaire en cours, le premier impliquant simultanément les deux divisions régionales du commandement central. « Une des leçons du 7 octobre est notre responsabilité dans la défense du territoire et l’évolution de notre conception sécuritaire », a-t-il affirmé. « Nous devons prévenir les menaces avant qu’elles n’atteignent nos portes — c’est notre devoir. »