Le chef d’état-major : "Le recrutement des orthodoxes est une nécessité opérationnelle pour Tsahal"

Dans un contexte de débats intenses sur la loi de conscription et de manifestations au sein de la communauté orthodoxe, le chef d’état-major de l’armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé mercredi que l’enrôlement des orthodoxes constituait « une nécessité opérationnelle essentielle » pour Tsahal.

En visite à la base aérienne de Nevatim, dans le sud d’Israël, Eyal Zamir s’est entretenu avec des soldats orthodoxes servant au sein de la compagnie Néguev, une unité spécialement conçue pour permettre un service militaire significatif tout en respectant strictement le mode de vie religieux. « Vous êtes la preuve qu’il est possible de concilier un mode de vie orthodoxe avec un engagement militaire de premier plan », leur a-t-il déclaré.

Selon le chef d’état-major, l’ampleur des missions et des défis sécuritaires auxquels Israël est confronté impose un élargissement des effectifs de l’armée. « L’extension des rangs de Tsahal, y compris par le recrutement de la population orthodoxe, est indispensable pour garantir notre préparation face aux défis futurs », a-t-il souligné.

Eyal Zamir a également évoqué l’allongement du service militaire obligatoire à 36 mois, présenté comme un levier parmi d’autres pour alléger la charge pesant sur les réservistes et adapter le format des forces aux besoins opérationnels. Mais il a insisté sur le fait que la conscription des orthodoxes relevait non seulement d’un impératif militaire, mais aussi d’une « obligation morale » visant à répartir équitablement le fardeau du service entre l’ensemble des composantes de la société.

Le chef d’état-major a enfin annoncé que Tsahal publierait prochainement une directive officielle facilitant l’intégration des orthodoxes dans des unités et cadres de service dédiés, appelant cette population à « choisir un service significatif et une contribution directe à la sécurité de l’État ».