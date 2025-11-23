Le chef d’état-major limoge l’ex-directeur des opérations du 7 octobre

Le limogeage d’Oded Basiuk, ancien chef des opérations, marque le début d’une série de décisions sensibles qui pourraient toucher plusieurs hauts gradés, y compris ceux déjà retraités.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Le général de division Oded Basiuk, chef de la direction des opérations de Tsahal, assiste à une réunion de la commission de la défense et des affaires étrangères à la Knesset, le 18 juillet 2023.
Le général de division Oded Basiuk, chef de la direction des opérations de Tsahal, assiste à une réunion de la commission de la défense et des affaires étrangères à la Knesset, le 18 juillet 2023.Yonatan Sindel/Flash90

Le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a enclenché dimanche une série de décisions majeures à la suite du vaste rapport interne consacré aux défaillances du 7 octobre 2023. Première mesure : le général (rés.) Oded Basiuk, qui dirigeait la Division des Opérations lors de l’attaque du Hamas, est renvoyé du service de réserve. Basiuk, pressenti à l’époque pour des postes élevés au ministère de la Défense, avait achevé son mandat cet été.

Video poster
Israël/Gaza : vers un élargissement des opérations de Tsahal ?

D’autres officiers convoqués aujourd’hui ne se sont pas présentés. Le commandant de l’unité 8200 au moment des faits, Yossi Sariel, a invoqué des contraintes d’agenda. L’ancien chef du renseignement militaire, Aharon Haliva, à l’étranger, n’a pas répondu non plus. Selon des informations d’i24NEWS, Zamir l’a informé par téléphone qu’il ne serait plus autorisé à servir dans la réserve — ce à quoi Haliva a répondu qu’il avait déjà demandé à ne plus y figurer.

En revanche, le chef actuel du renseignement militaire, Shlomi Binder, ne sera pas limogé. Sa conduite pendant la nuit précédant l’attaque avait été critiquée, mais Zamir a estimé qu’il devait rester en fonction.

Cette première vague de sanctions marque le début d’une longue série d’ajustements attendus au sein de la hiérarchie militaire.

Cet article a reçu 3 commentaires

Commentaires