Le chef d’état-major limoge l’ex-directeur des opérations du 7 octobre

Le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a enclenché dimanche une série de décisions majeures à la suite du vaste rapport interne consacré aux défaillances du 7 octobre 2023. Première mesure : le général (rés.) Oded Basiuk, qui dirigeait la Division des Opérations lors de l’attaque du Hamas, est renvoyé du service de réserve. Basiuk, pressenti à l’époque pour des postes élevés au ministère de la Défense, avait achevé son mandat cet été.

D’autres officiers convoqués aujourd’hui ne se sont pas présentés. Le commandant de l’unité 8200 au moment des faits, Yossi Sariel, a invoqué des contraintes d’agenda. L’ancien chef du renseignement militaire, Aharon Haliva, à l’étranger, n’a pas répondu non plus. Selon des informations d’i24NEWS, Zamir l’a informé par téléphone qu’il ne serait plus autorisé à servir dans la réserve — ce à quoi Haliva a répondu qu’il avait déjà demandé à ne plus y figurer.

En revanche, le chef actuel du renseignement militaire, Shlomi Binder, ne sera pas limogé. Sa conduite pendant la nuit précédant l’attaque avait été critiquée, mais Zamir a estimé qu’il devait rester en fonction.

Cette première vague de sanctions marque le début d’une longue série d’ajustements attendus au sein de la hiérarchie militaire.