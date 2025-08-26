Articles recommandés -

Après huit mois d'interruption, Tsahal rouvre la possibilité pour les orthodoxes de s'engager dans le service civil plutôt que dans l'armée, suite à une pression exercée par le chef de la police nationale Danny Levy.

Depuis le début de la guerre, l'armée israélienne avait suspendu cette option et exigeait de tous les appelés orthodoxes qu'ils effectuent leur service militaire. Cette politique vient d'être révisée mardi, permettant à nouveau un service civil alternatif.

Concrètement, Tsahal autorisera chaque année 1 000 orthodoxes n'ayant pas encore reçu leur ordre d'incorporation à choisir entre service militaire et service civil. Cependant, ce service civil sera strictement limité aux organismes de sécurité : police, Shin Bet, Mossad, Magen David Adom, services de secours et sapeurs-pompiers.

La nouveauté réside dans la procédure : chaque candidat devra d'abord obtenir l'accord de Tsahal avant d'être intégré dans le service civil.

Selon les informations d'i24NEWS, ce revirement découle directement de la pression exercée par le chef de la police Danny Levy auprès du ministre de la Défense et du chef d'état-major. Levy leur a reproché que le refus de Tsahal d'autoriser le service civil dans la police "porte gravement atteinte à la capacité de la police à remplir ses missions, surtout en ces temps d'augmentation de la criminalité, de guerre et de vague terroriste".

Une source militaire a confirmé que "Tsahal permet aux appelés orthodoxes de s'engager dans un service civil-sécuritaire, selon un mécanisme établi en coordination avec la direction du service national-civil, sous réserve des besoins de Tsahal et des caractéristiques individuelles".

L'armée précise que "le processus est limité par des quotas et chaque cas est examiné individuellement", tout en soulignant qu'"il n'y a aucun changement dans la politique générale".