Le chef du CENTCOM prononcera l'éloge funèbre d'Omer Neutra, assassiné par le Hamas

L'amiral Brad Cooper, chef du Commandement central des États-Unis au Moyen-Orient, prononcera vendredi un discours lors des funérailles du capitaine Omer Neutra, dont la dépouille a été restituée à Israël cette semaine. Selon une source américaine, il s'agit du plus haut responsable militaire américain à prendre la parole lors des obsèques d'un otage israélien assassiné par le Hamas.

L'amiral Cooper est l'un des officiers les plus décorés de l'armée américaine. En tant que commandant adjoint du Centcom, il a joué un rôle crucial dans l'opération "Midnight Hammer", l'offensive américaine contre les installations nucléaires iraniennes, ainsi que dans les opérations militaires contre les Houthis au Yémen. Il entretient actuellement des contacts réguliers avec les hauts responsables israéliens, dont le chef d'état-major Eyal Zamir, sur l'ensemble des questions stratégiques régionales.

Omer Neutra, né aux États-Unis de parents israéliens, possédait la double nationalité américaine et israélienne. Il avait fait son aliyah spécifiquement pour servir dans Tsahal, rejoignant le bataillon 77 de la 7e brigade en tant que soldat isolé via le programme Garin Tzabar.

Le matin du 7 octobre 2023, alors qu'il défendait avec son équipe les communautés frontalières de Gaza, il a été grièvement blessé puis enlevé. Le 1er décembre 2024, Tsahal a confirmé son décès sur la base de renseignements certains. Il n'avait que 21 ans, à une semaine de son 22e anniversaire.

Sa dépouille a été rapatriée cette semaine en Israël, aux côtés de celles des soldats Assaf Hamami et Oz Daniel. La présence de l'amiral Cooper à ses funérailles souligne les liens étroits entre les forces armées américaines et israéliennes, ainsi que l'engagement personnel des États-Unis dans cette tragédie.