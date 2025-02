Le chef du Mossad dévoile les coulisses de "l'opération bipeurs" : "Moins d'explosifs qu'une mine unique pour paralyser le Hezbollah"

Dans une révélation lors de la Conférence internationale de l'INSS à Tel-Aviv, le directeur du Mossad, David Barnea, a levé le voile sur les spectaculaires opérations d'explosions de bipeurs et de talkies-walkies qui ont frappé le Hezbollah en septembre dernier, qualifiant cette manœuvre de véritable "tournant" dans le conflit libanais.

Barnea a particulièrement salué la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahou d'autoriser cette opération audacieuse "face à l'opinion majoritaire dans la salle", contredisant frontalement les récentes déclarations de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant concernant le timing idéal de l'attaque.

AFP

Contrairement aux affirmations de Gallant – qui plaidait pour une opération majeure au Liban quelques jours après le 7 octobre 2023 – le chef des services secrets israéliens a soutenu que l'opération n'aurait jamais eu le même impact si elle avait été déclenchée plus tôt. "Il y avait dix fois plus de bipeurs" entre les mains du Hezbollah lors de leur détonation le 17 septembre qu'au début de la guerre, a-t-il précisé, ajoutant que "deux fois plus de talkies-walkies ont été détruits" qu'il n'y en aurait eu à une période antérieure. Dans un détail technique, Barnea a révélé que les préparatifs de l'opération ciblant les talkies-walkies avaient débuté plus d'un an auparavant. Lorsque les experts du Mossad ont compris que les talkies-walkies piégés ne seraient pas utilisés dans toutes les situations, ils ont commencé à travailler sur les bipeurs dès la fin 2022. Environ 500 bipeurs sont arrivés au Liban quelques semaines avant les attaques du 7 octobre, a précisé le chef du renseignement. Au moment crucial des détonations en septembre, la majorité des talkies-walkies étaient stockés dans des entrepôts du Hezbollah, a-t-il indiqué, avant de lâcher cette information stupéfiante : la quantité totale d'explosifs contenue dans l'ensemble des bipeurs et talkies-walkies était inférieure à celle d'une mine standard.

Cette opération sophistiquée, combinant patience stratégique et ingéniosité technique, illustre la capacité d'Israël à frapper ses adversaires avec une précision chirurgicale, utilisant des moyens limités pour obtenir des effets dévastateurs sur l'infrastructure de commandement et de communication de l'organisation terroriste.