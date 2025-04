Le chef du Shin Bet annonce sa démission lors d'une cérémonie commémorative

Dans un geste symbolique fort, le chef du service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet), Ronen Bar, a annoncé lundi soir sa démission lors d'une cérémonie à la mémoire des soldats tombés au combat. Cette décision intervient plus de 18 mois après les attaques du 7 octobre 2023, pour lesquelles les services de renseignement israéliens n'avaient pas donné d'alerte préalable.

"Après des années sur de nombreux fronts, en une seule nuit, sur le front sud, le ciel est tombé. Tous les systèmes se sont effondrés. Le Shin Bet a également échoué à donner l'alerte", a déclaré Ronen Bar lors de son discours au siège du Shin Bet.

"En tant que chef de l'organisation, j'ai assumé cette responsabilité - et maintenant, en cette soirée spéciale qui symbolise la mémoire, l'héroïsme et le sacrifice, j'ai choisi d'annoncer que je la mets en œuvre et que j'ai décidé de mettre fin à mes fonctions de directeur du Service de sécurité générale", a-t-il poursuivi.

Un appel à l'humilité face à l'ampleur de la tragédie

Ronen Bar a exprimé la nécessité d'une introspection collective pour tous les responsables de la sécurité d'Israël : "Face à l'ampleur de l'événement, nous tous, qui avons choisi le service public et la défense de la sécurité de l'État comme mission de notre vie, et avons échoué à fournir une couverture de sécurité ce jour-là, devons incliner la tête avec humilité devant les assassinés, les morts, les blessés, les otages et les familles, et agir en conséquence. Tous." Il a souligné que "la mise en œuvre concrète de la responsabilité fait partie intégrante de l'exemple personnel et de l'héritage de nos dirigeants, et nous n'avons aucune légitimité pour diriger sans cela."

Préoccupations sur l'indépendance du Shin Bet

Dans son discours, Ronen Bar a également fait référence à un récent combat juridique concernant l'indépendance du Shin Bet, mentionnant des procédures en cours devant la Haute Cour de Justice israélienne. "Des clarifications sont nécessaires concernant les protections institutionnelles qui permettront à tout chef de service de remplir ses fonctions, sous la politique du gouvernement, pour le bien du public, de manière indépendante et sans pressions", a-t-il expliqué. Ronen Bar quittera officiellement ses fonctions le 15 juin 2025, après 35 années de service, afin de permettre "un processus ordonné de nomination d'un remplaçant permanent et une transition professionnelle".

"Mon amour pour la patrie et ma loyauté envers l'État sont à la base de toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie professionnelle. C'est également le cas ce soir", a-t-il conclu.