Le chef du Shin Bet officiellement limogé

Le gouvernement israélien a officiellement entériné la destitution de Ronen Bar de son poste de directeur du Shin Bet à l'issue d'un vote à l'unanimité, lors d'une réunion ministérielle tendue qui s'est prolongée tard dans la nuit de jeudi. Selon un communiqué du bureau du Premier ministre, "Ronen Bar quittera ses fonctions le 10 avril, ou lorsqu'un nouveau directeur permanent sera nommé, selon la première éventualité."

Dans un geste révélateur des tensions sous-jacentes, Ronen Bar a choisi de ne pas participer à cette réunion cruciale, préférant adresser aux ministres une lettre virulente dans laquelle il dénonce avec force les accusations portées contre lui.

"Les allégations me concernant sont fondamentalement infondées et servent de façade à des motivations complètement différentes, étrangères et profondément erronées," a-t-il déclaré dans son courrier. Il a également souligné que cette procédure contrevenait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le chef des services secrets intérieurs évoque également dans sa missive l'affaire du "Qatargate" et son éviction de l'équipe négociant la libération des otages. Il qualifie l'ensemble du processus ayant mené à son renvoi de "manifestement prémédité" et dénonce des "allégations sans fondement" qui ne seraient qu'un prétexte pour "entraver la capacité du Shin Bet à remplir sa mission institutionnelle conformément à la loi".