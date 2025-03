Le chef du Shin Bet répond à Netanyahou : "Nous n'utilisons pas notre pouvoir en dehors de notre mission"

Face aux accusations du Premier ministre Benjamin Netanyahou concernant une présumée campagne de diffamation contre lui, le directeur du Shin Bet (Service de sécurité intérieure israélien), Ronen Bar, a réagi vendredi soir. Il a fermement rejeté les insinuations selon lesquelles l'agence utiliserait ses capacités pour nuire à la démocratie.

"J'ai l'intention de maintenir le Shin Bet comme une institution d'État concentrée sur ses missions pour la sécurité nationale. Je me dissocie de tout discours qui n'est pas conforme à l'esprit de l'État et qui ne correspond pas à nos valeurs et à notre travail", a déclaré Bar.

Un message aux anciens agents

Dans une lettre adressée aux retraités de l'organisation membres de "l'Association Shoval", Bar a écrit que "le Shin Bet est une institution étatique qui remplit ses missions conformément à la loi. La force et la résilience de l'organisation résident dans ses valeurs. Un organisme d'État et son directeur n'utilisent pas le pouvoir de l'organisation à des fins autres que l'accomplissement de sa mission. Ce n'était pas et ne sera jamais notre voie. Ni en paroles, ni en actes."

Une réaction aux déclarations de l'ancien chef du Shin Bet

La lettre de Bar fait suite aux "événements d'hier soir et aux diverses publications dans les médias" - référence à l'interview accordée à la Chaîne 12 par l'ancien chef du Shin Bet, Nadav Argaman. Dans cette interview, Argaman a averti que si Netanyahou agissait illégalement, il serait contraint de révéler des informations qu'il n'a pas rendues publiques jusqu'à présent, en raison de la confidentialité des relations entre le chef du service et le Premier ministre. "Il est tout à fait clair que je possède énormément d'informations", a déclaré Argaman lors de l'interview. "Si je conclus que le Premier ministre a décidé d'agir en violation de la loi - alors il n'y aura pas d'autre choix, je dirai tout ce que je sais et que j'ai gardé pour moi jusqu'à présent afin de préserver l'importance de la relation entre le chef du Shin Bet et le Premier ministre."

Netanyahou riposte et porte plainte

En réponse aux propos d'Argaman, le Premier ministre Netanyahou a publié un communiqué attaquant l'actuel chef du Shin Bet. "Une autre ligne rouge dangereuse pour la démocratie israélienne a été franchie. Du chantage par des menaces via des briefings médiatiques ces derniers jours, dirigés par l'actuel chef du Shin Bet, Ronen Bar. Le seul objectif est d'essayer de m'empêcher de prendre les décisions nécessaires pour réhabiliter le Shin Bet après son cuisant échec du 7 octobre", a accusé Netanyahou.

Selon des informations publiées vendredi, Netanyahou aurait déposé une plainte auprès de la police contre Argaman pour chantage et menaces. Cette confrontation sans précédent entre le Premier ministre et les responsables actuels et passés des services de sécurité survient dans un contexte de tensions persistantes concernant la gestion de la crise des otages et les discussions sur la responsabilité des échecs du 7 octobre 2023.