"Le combat n’est pas terminé" : les familles des otages se rassembleront ce soir à Tel-Aviv

À Tel-Aviv, la Place des Otages accueillera ce soir des milliers de personnes pour exprimer leur soutien aux familles des captifs israéliens encore détenus à Gaza.

Une semaine après la libération de plusieurs otages vivants et la restitution de dépouilles par le Hamas, les proches affirmeront que « le combat n’est pas terminé ».

« L’accord de restitution des otages est aujourd’hui violé ouvertement. Dix-huit d’entre eux sont toujours aux mains du Hamas », déclare le Forum des familles, appelant le gouvernement et les médiateurs à faire respecter leurs engagements.

« Notre devoir moral et national est de ramener chacun d’eux. Un peuple qui abandonne ses morts, abandonne son avenir », soulignent-ils dans un message empreint d’émotion.

Sur scène, prendront la parole Einav Zangauker, mère du rescapé Matan Zangauker ; Ela Haimi, épouse du soldat tombé en captivité Tal Haimi ; Ayelet Goldin, sœur du lieutenant Hadar Goldin ; et Yotam Cohen, frère du survivant Nimrod Cohen.

Tous réaffirmeront leur détermination à maintenir la pression sur le gouvernement israélien.

La soirée se conclura par un moment musical intitulé “Shirim Ga’agu’a” (“Chants de nostalgie”), où familles et citoyens chanteront ensemble des titres choisis par les proches des otages, en hommage à ceux qui ne sont pas encore revenus.