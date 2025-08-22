Articles recommandés -

Le général Avi Bluth, commandant du secteur centre de Tsahal, a mené jeudi soir une enquête préliminaire sur les lieux de l'attentat par balles survenu près de Malakhei HaShalom en Judée-Samarie. "Chaque village et chaque ennemi doit savoir que s'ils commettent un attentat contre les résidents israéliens, ils paieront un prix lourd", a-t-il déclaré.

Le général Bluth a ordonné aux forces de poursuivre les opérations pour localiser et neutraliser le terroriste, "remodeler" la zone et renforcer la préparation face à d'éventuels nouveaux incidents. "Notre première mission est de traquer et neutraliser la cellule et le terroriste", a-t-il précisé. "La seconde est de mener ici des actions de dissuasion, pour que tous soient dissuadés, pas seulement ce village, mais tout village qui tenterait de s'en prendre aux résidents israéliens."

Des images d'opérations de "remodelage" autour du village arabe voisin ont circulé sur les réseaux sociaux, incluant l'abattage d'arbres et le défrichage de zones qui servaient de cachettes aux assaillants pour lancer des pierres sur les axes routiers.

Deux attentats en une journée

Cette visite fait suite à une journée tendue marquée par plusieurs incidents sécuritaires. Le premier attentat a eu lieu lorsqu'un terroriste a tendu une embuscade à deux jeunes hommes circulant sur un quad, qui faisaient paître leurs vaches dans la région de Binyamin, ouvrant le feu sur leur véhicule. Le quad s'est renversé, mais le terroriste, qui s'est approché des victimes, a été confronté à un blocage de son arme. Il a tenté d'attaquer les deux jeunes gens qui ont réussi à le repousser avant qu'il ne s'enfuie. L'un des deux Israéliens a "été légèrement blessé à la tête par les tirs.

Deux heures plus tard, un autre berger israélien a été violemment attaqué par des terroristes près de Maale Amos dans le Gush Etzion, à proximité du village palestinien d'Al-Minya. Les services médicaux ont indiqué que son état était léger.

Réaction politique

Israel Gantz, président du conseil régional de Binyaamin, a réagi : "Il s'agit d'une embuscade planifiée qui s'est terminée par un miracle." Il a salué les "gardiens héroïques" et souligné l'importance du quad, récemment fourni par la brigade des implantations. "Ceci est une preuve supplémentaire que nous devons maintenant achever la mission et appliquer la souveraineté sur toute la Judée-Samarie", a-t-il déclaré.