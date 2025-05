Le commissaire Shalom Cohen prépare un dispositif de sécurité renforcé pour le Jour de Jérusalem

Dans une interview accordée à i24NEWS, le commissaire Shalom Cohen, responsable de la station de police de Shalem en vieille ville de Jérusalem, a détaillé le dispositif de sécurité exceptionnel prévu pour le Jour de Jérusalem qui aura lieu la semaine prochaine. Cette célébration nationale, particulièrement sensible dans le contexte géopolitique actuel, mobilisera "des centaines de policiers et gardes-frontières, des bénévoles, des unités spéciales", ainsi que du matériel technique de pointe et des forces municipales.

"Il s'agit d'une préparation extrêmement approfondie", a souligné le commissaire Cohen. "Tous les policiers de la région de Jérusalem, avec le commissaire régional, seront déployés dans toute la région, prêts à toute éventualité au niveau de la sécurité."

La traditionnelle marche des drapeaux maintenue

Point central des festivités et souvent source de tensions, la marche des drapeaux suivra cette année son itinéraire habituel, emprunté depuis 30 ans. "Cette marche commence dans l'ouest de la ville, passe par les murailles de la vieille ville, jusqu'à l'esplanade du Kotel", a précisé Shalom Cohen. Une décision symbolique forte, malgré le contexte de guerre à Gaza et les opérations militaires en cours en Judée-Samarie.

Interrogé sur les risques sécuritaires, le commissaire a affirmé que les services de renseignement israéliens étaient pleinement mobilisés : "Les renseignements sont de très bon niveau" et s'appuient sur "toutes les organisations de renseignements que nous avons dans ce pays."

Un équilibre délicat pour une ville aux multiples identités

Le commissaire Cohen a tenu à répondre aux critiques internationales accusant Israël de faire une démonstration de force lors de cette journée. "La police de Jérusalem fait tout pour permettre toutes les manifestations, pour toutes les religions, pour toutes les ethnies", a-t-il défendu, rappelant que ces derniers mois, les autorités ont facilité les célébrations du Ramadan, de Pâques et des fêtes chrétiennes.

"Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël, mais c'est aussi une ville sainte pour les autres religions. Nous faisons tout ce qui est possible pour permettre ici la vie commune à tous", a-t-il insisté.

Un calme relatif fruit d'un travail intense

Malgré une récente attaque terroriste qualifiée "d'acte isolé" par le commissaire, Jérusalem connaît une période de calme relatif. Shalom Cohen attribue cette accalmie à "un travail extrêmement intense et précis", combinant "des opérations fermes et claires face aux éléments qui souhaitent empêcher le calme" et "un dialogue avec les éléments modérés pour permettre une vie quotidienne normale". "Nous parlons d'une baisse de dizaines de pourcents de tous les événements de trouble à l'ordre public", s'est félicité le commissaire, qui invite "toute Israël à venir visiter la beauté de Jérusalem, l'histoire de Jérusalem pour laquelle nous travaillons si dur."

À la veille de cette journée hautement symbolique, le message du commissaire Cohen est clair : assurer la sécurité tout en préservant le caractère inclusif de Jérusalem. "Tous ceux qui veulent venir à Jérusalem y sont conviés", a-t-il conclu, dans un appel à la célébration pacifique de ce lieu "historique et si particulier".