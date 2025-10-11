Le compagnon de Mapal Adam, victime du massacre du festival Nova, met fin à ses jours

Un drame bouleversant secoue Israël. Roei Shalev, survivant du massacre du festival Nova, a été retrouvé sans vie vendredi soir dans une voiture en feu près du nœud routier d’Odim, au nord de Tel-Aviv. Selon la police, il se serait donné la mort, incapable de surmonter le traumatisme et la perte de sa compagne, Mapal Adam, assassinée le 7 octobre 2023 lors de l’attaque du Hamas contre le festival.

Peu avant sa mort, Shalev avait publié un message sur Instagram :

« Je suis désolé. Je ne peux plus supporter cette douleur. Je brûle de l’intérieur. S’il vous plaît, ne m’en veuillez pas. Je veux juste que cette souffrance cesse. » Ce cri de détresse a déclenché une alerte parmi ses proches, qui ont tenté désespérément de le retrouver avant le drame. Des caméras de surveillance l’ont aperçu peu avant sa mort dans une station-service, achetant de l’essence. Originaire de Kfar Yona et résident de Nitzanei Oz, Roei Shalev, blessé lors de l’attaque du Nova, vivait depuis deux ans dans une profonde détresse psychologique. Il avait également perdu sa mère, qui s’était suicidée peu après le 7 octobre. Ses proches décrivent un homme « brisé mais aimant », incapable de se relever du deuil. « Nous avions peur qu’il passe à l’acte », confie un ami.