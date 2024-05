Le concours biblique international est prévu mardi à Jérusalem

À l'ombre de la guerre, le concours biblique international aura lieu aujourd'hui (mardi) au Théâtre de Jérusalem, sous le signe du "courage juif". "En ces jours difficiles pour l'État d'Israël, nous avons décidé que le thème du concours serait le courage", a affirmé le ministre de l'Éducation, Yoav Kish. "La Bible est le symbole de la résistance du peuple juif et la preuve de notre lien indéfectible à Israël".

SHALEV SHALOM/POOL

Dans le jury cette année, Amir Ohana, le président de la Knesset, Yoav Shlusberg, l'auteur des questions, Emuna Cohen, la gagnante de l'année dernière, Iris Haim, la mère de l'otage Yotam Haim tué par erreur par l'armée israélienne à Gaza, la Rabbanite Yemima Mizrachi, Hadassah Ben Ari, une auteure de livres pour enfants, Doron Almog, président de l'Agence juive, et Yaakov Hagoel, président de l'Organisation sioniste mondiale.

16 candidats sont attendus aujourd'hui, 12 de la diaspora et 4 d'Israël, qui se disputeront le titre. "Le Tanach [la Bible juive] est comme un ruisseau éternel qui ne cesse de couler avec de l'eau de la vie. Je le lis, et chaque fois j'y vois une idée ou uen interprétation différente, et c'est là son génie", a déclaré l'année dernière le président Isaac Herzog. "Ce n'est pas une simple histoire. L'amour de la Bible ouvre de nouveaux horizons et nous permet de comprendre la vie. Il nous donne également une identité juive et sioniste profondément enracinée, ainsi qu'un lien avec la Terre d'Israël", avait-t-il conclu. Le Concours biblique international pour les jeunes se tient chaque année à l’occasion du Jour de l'Indépendance.