Le Conseil de sécurité nationale israélien émet un avertissement de voyage pour le Canada

Le Conseil de sécurité nationale israélien (NSS) a émis dimanche un avertissement destiné aux citoyens israéliens résidant au Canada, les appelant à renforcer leurs mesures de précaution face à une recrudescence des menaces terroristes visant les communautés israélienne et juive du pays.

L'instance sécuritaire israélienne a fait passer l'avertissement de voyage pour le Canada du niveau 1 - "aucun avertissement" - au niveau 2, caractérisé par une "menace occasionnelle". Cette décision fait suite à l'intensification des activités d'éléments terroristes ciblant spécifiquement les Israéliens et les Juifs établis sur le territoire canadien.

Au cours des dix-huit derniers mois, le Canada a été le théâtre de plusieurs agressions contre des centres et institutions juives. Ces incidents ont pris diverses formes : fusillades, jets de cocktails Molotov et menaces directes proférées à l'encontre des membres des communautés israélienne et juive.

Cette escalade de violence a motivé les autorités israéliennes à réviser leur évaluation du niveau de risque encouru par leurs ressortissants dans ce pays traditionnellement considéré comme sûr.