Le contrôleur d'État israélien tire la sonnette d'alarme sur les risques d'incendie

Le contrôleur d'État israélien Matanyahu Engelman a adressé ce jeudi une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou, soulignant l'urgence de corriger les lacunes dans la préparation des services d'incendie face aux situations d'urgence. Cette mise en garde intervient à l'approche d'une vague de chaleur prévue dans les prochains jours et des célébrations de Lag Ba'omer qui auront lieu dans une semaine.

Chaim Goldberg/ FLASH90

Dans sa lettre, M. Engelman a souligné que lors de l'incendie de la semaine dernière, "nous étions à deux doigts d'une catastrophe qui aurait pu faire des dizaines de victimes, potentiellement plus grave que l'incendie du Carmel en 2010. Cela ressort des premières conclusions des services d'incendie concernant le sauvetage de plus d'une centaine de véhicules et d'autobus sur la route nationale 1. Cet incident de 'presque catastrophe' doit être analysé et traité comme si la catastrophe avait réellement eu lieu."

Le contrôleur d'État a également mentionné les lacunes constatées lors de sa visite en début de semaine dans la zone de l'incendie et lors de sa rencontre avec le haut commandement des services d'incendie. "L'incendie survenu le jour du Souvenir doit servir de signal d'alarme pour une préparation globale du gouvernement face aux situations d'urgence impliquant les services d'incendie", a insisté M. Engelman. Il a rappelé que ces services doivent répondre à des incendies et des opérations de sauvetage dans un contexte où "le changement climatique risque d'entraîner des phénomènes météorologiques plus extrêmes, plus fréquents et plus destructeurs."

Face à la complexité et à l'importance de cette question, le contrôleur d'État a réitéré son appel au Premier ministre : "Je vous demande à nouveau d'assurer une action gouvernementale urgente pour combler les lacunes décrites concernant la préparation des services d'incendie aux situations d'urgence, comme l'ont révélé les rapports d'audit et les récents incendies."