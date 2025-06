Le contrôleur de l'État accuse Netanyahou d'avoir échoué dans la gestion du Nord d'Israël

Plus d'un an après l'évacuation des localités du Nord israélien, le rapport du contrôleur de l'État publié mardi dresse un tableau de la gestion gouvernementale de cette crise majeure.

Le document révèle une situation préoccupante : incertitude généralisée, affaiblissement de la cohésion communautaire, décrochage scolaire des jeunes, effondrement des revenus et crainte croissante d'un abandon définitif des localités - particulièrement chez les jeunes et les diplômés.

Sept mois de retard gouvernemental

Malgré l'urgence identifiée dès novembre 2023, le gouvernement n'a pris sa première décision qu'en mai 2024, accusant un retard de plus de sept mois. Pire encore, la mise en œuvre demeure défaillante : commissions non convoquées, mécanismes de contrôle inopérants, postes critiques non pourvus et missions centrales non accomplies.

Le gouvernement a même réduit le budget initialement alloué à court terme. Ce n'est qu'en octobre 2024 qu'il a approuvé un supplément de 15 milliards de shekels, mais en janvier 2025, aucun plan de travail ni budget détaillé n'avaient encore été présentés.

Responsabilité directe de Netanyahou

Le contrôleur Matanyahu Englman pointe directement la responsabilité du Premier ministre : "Le gouvernement a échoué. Cette situation incombe avant tout au Premier ministre et à l'ancien directeur général de son bureau." Ce rapport illustre les dysfonctionnements profonds de l'exécutif israélien face à une crise qui menace l'avenir démographique et économique du Nord du pays, région stratégique frontalière du Liban.

Les petites entreprises s'effondrent tandis que les mécanismes de reconstruction restent largement inopérants, alimentant les inquiétudes sur un possible exode définitif des populations.