Le contrôleur de l’État critique la gestion des détenus sécuritaires, la cybersécurité et l’intelligence artificielle pendant la guerre

Dans un rapport publié mardi, le contrôleur de l’État israélien, Matanyahu Englman, dresse un constat sévère de la préparation et de la gestion de plusieurs secteurs stratégiques depuis le début de la guerre "Glaives de fer". Le document pointe notamment les défaillances du système carcéral face à l’afflux massif de détenus sécuritaires, les lacunes de la protection cybernétique du pays et le retard de l’administration dans l’adoption des technologies d’intelligence artificielle.

Le rapport souligne que les autorités israéliennes n’avaient pas anticipé un scénario impliquant l’incarcération à grande échelle de terroristes après les attaques du 7 octobre. Le nombre de détenus sécuritaires est ainsi passé d’environ 5 200 avant le massacre à près de 10 000 en janvier 2025, soit une augmentation de 92 %. Selon le contrôleur, ni Tsahal ni le Service pénitentiaire israélien n’avaient préparé les infrastructures nécessaires, malgré des accords conclus dès 2006 sur la nécessité de se préparer à une telle éventualité.

Cette saturation des prisons aurait eu des conséquences directes sur les opérations sécuritaires. Le rapport affirme notamment que le Shin Bet s’est abstenu de procéder à certaines arrestations en Judée-Samarie en raison du manque de places disponibles dans les établissements pénitentiaires. Le contrôleur critique également l’absence de solutions alternatives à l’incarcération pour certains détenus de droit commun, une réforme qui aurait pu libérer des capacités importantes mais qui n’a toujours pas abouti malgré les directives du gouvernement.

Le document revient également sur la libération du directeur de l’hôpital Shifa de Gaza ainsi que de 18 autres détenus. Le contrôleur estime que le Conseil de sécurité nationale, le Shin Bet et Tsahal auraient dû s’assurer qu’une telle décision soit portée à la connaissance du Premier ministre et reçoive son approbation explicite.

Autre point de préoccupation : l’absence de poursuites judiciaires contre les terroristes de la Nukhba impliqués dans le massacre du 7 octobre. Selon le rapport, aucun d’entre eux n’avait encore été jugé en février 2026. Matanyahu Englman estime que leur comparution devant la justice revêt une importance juridique, morale et publique majeure. Il considère également qu’un procès constituerait un élément essentiel de dissuasion, de reconnaissance des victimes et de documentation officielle des atrocités commises lors de l’attaque.

Le rapport s’attarde aussi sur les menaces cybernétiques auxquelles Israël a été confronté durant la guerre. Des centaines d’incidents présentant un potentiel de dommages significatifs auraient été recensés, pour un coût annuel estimé à près de 12 milliards de shekels. Les attaques visaient aussi bien des institutions publiques que des infrastructures civiles, avec plusieurs cas de fuites de données sensibles touchant notamment un ministère gouvernemental, un hôpital, un établissement universitaire et une entreprise informatique.

Le contrôleur dénonce par ailleurs des années de négligence dans ce domaine. Malgré la montée constante des menaces, aucun cadre législatif global n’a été adopté depuis une décennie et peu d’exercices de préparation avaient été organisés avant la guerre. Le rapport relève également de graves lacunes dans la protection des systèmes informatiques de la résidence présidentielle, où sont stockées des données sensibles concernant notamment près de 100 000 demandes de grâce.

Enfin, Matanyahu Englman critique le retard pris par l’État dans le domaine de l’intelligence artificielle. Alors qu’Israël dispose d’un écosystème technologique parmi les plus avancés au monde, le gouvernement n’a toujours pas adopté de stratégie nationale à long terme définissant des objectifs, des calendriers et des budgets pour l’intégration de l’IA dans le secteur public. Le rapport pointe également des problèmes persistants de gestion des données, des lourdeurs réglementaires, des systèmes informatiques non interconnectés et une dépendance excessive aux procédures manuelles.

En réaction, la Direction nationale de la cybersécurité a souligné que la loi sur la cybersécurité, adoptée en première lecture cette semaine, devrait renforcer la protection des infrastructures essentielles et des fournisseurs de services numériques. L’organisme affirme également que les efforts déployés pendant la guerre ont permis d’empêcher les adversaires d’infliger des dommages majeurs à la continuité des services de l’État ou de mettre des vies en danger.