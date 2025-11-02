Le contrôleur de l'État réclame le droit d’enquêter sur les défaillances du 7 octobre

Le contrôleur de l'État israélien a déposé un mémoire auprès de la Cour suprême pour faire valoir son droit à enquêter sur les défaillances militaires ayant conduit à l’attaque du 7 octobre 2023, menée par le Hamas.

Cette démarche intervient après une requête de la Défense militaire de Tsahal, rattachée au bureau du procureur militaire, demandant à la Cour d’interdire toute enquête du Contrôleur sur ce qu’elle appelle « le cœur de l’échec du 7 octobre ».

Jusqu’à présent, le contrôleur de l'État, Matanyahu Englman, s’était limité à examiner des aspects périphériques de la crise — comme la préparation du front intérieur et l’assistance aux civils — tandis que l’armée israélienne s’opposait fermement à toute révision externe de ses décisions opérationnelles.

Dans sa déclaration, le bureau du contrôleur souligne que son enquête vise à « donner une voix à ceux qui ne peuvent plus parler — les otages, les victimes et leurs familles — et à tirer les leçons des échecs du 7 octobre et de la guerre Épées de fer ».

Cependant, plusieurs partis d’opposition et organisations de surveillance estiment que le mandat du Contrôleur ne couvre pas les affaires militaires.

Certains dénoncent également un risque de partialité, soulignant que Matanyahu Englman a été nommé par un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou et pourrait minimiser la responsabilité politique du Premier ministre dans les événements tragiques.

Cette bataille juridique reflète la profonde tension institutionnelle autour de la gestion des conséquences du 7 octobre.