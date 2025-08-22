Articles recommandés -

Le corps de Shlomo Banaï, réserviste de 38 ans, a été retrouvé vendredi dans les eaux du lac de Tibériade, plusieurs jours après sa disparition lors d'une sortie en paddle. Cette tragédie met fin aux recherches intensives menées depuis mercredi.

Le drame a débuté lors d'un séjour familial débuté dimanche. Shlomo était venu à la plage de Salia avec sa femme enceinte et leur jeune fils. Il est allé sur l'eau en paddle mercredi quand "un vent d'ouest l'a surpris vers 12h00, alors qu'il se trouvait dans la zone de Ginosar. C'est la dernière fois qu'on l'a vu", a raconté sa sœur Mia à i24NEWS.

Des moyens considérables ont été déployés pour les recherches : forces du district nord, unité de police maritime, plongeurs des équipes de secours, combattants de l'unité Lahav des pompiers, hélicoptère de la police, inspecteurs de l'union des villes du lac de Tibériade, ainsi que des centaines de bénévoles.

Le corps a finalement été localisé lors de patrouilles de la police maritime et identifié par les membres de sa famille, présents sur les lieux avec les équipes de secours depuis le début du drame. Cette sortie familiale qui devait être un moment de détente s'est ainsi transformée en tragédie.