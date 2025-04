Le devoir de mémoire et la force de continuer : le combat des familles endeuillées en Israël

À la veille de Yom HaZikaron, la Journée du Souvenir en Israël, i24NEWS a reçu sur son plateau deux invités dont le témoignage bouleverse par sa sincérité et sa force : Marilyn Baron, mère de Moshé Avraham Baron, soldat tombé au combat à Gaza, et Aviv Hemo, président-fondateur de l'association "Or Latkuma" (Lumière pour le Relèvement).

"Une nouvelle vie, complètement différente"

Cela fait désormais 17 mois que Marilyn Baron vit avec l'absence. Son fils, le major Moshé Avraham Baron, est tombé à Gaza le 12 décembre 2023, avec huit autres soldats lors d'une bataille particulièrement intense. "Depuis 17 mois, j'ai une nouvelle vie qui est complètement différente", confie-t-elle avec une émotion contenue. Pour cette mère endeuillée, continuer à vivre est une forme de devoir envers son fils et tous ceux qui ont sacrifié leur vie. "Je pense que tous nos soldats qui ont donné leur vie pour que nous, on continue à vivre... il faut continuer la vie. Le devoir de mémoire vient en fait par le fait de continuer la vie et d'aller dans leur chemin." Marilyn a partagé un moment particulièrement poignant en montrant la dernière vidéo de son fils, prise lors du cessez-le-feu temporaire à Gaza, le 29 novembre 2023. "C'est la dernière fois où j'ai vu mon fils", dit-elle. Le lendemain, Moshé retournait à Gaza, d'où il ne reviendrait jamais.

Un projet de vie nommé "Moshé Rock"

Pour honorer la mémoire de son fils, Marilyn Baron a décidé de créer une association baptisée "Moshé Rock". Le nom fait référence à Moïse qui, dans le désert, a fait jaillir l'eau du rocher - symbole de vie. "On peut vivre sans manger, mais on ne peut pas vivre sans eau", explique-t-elle. Son projet vise particulièrement à aider les soldats traumatisés par la guerre et les blessés. "Je crois que tous ces rayalim (soldats) qui sont tous post-traumatiques ont besoin de se retrouver ensemble, de parler le même langage, et je veux les aider à se reconstruire dans leur vie sociale. Je veux aider surtout tous les blessés qui sont amputés à avoir une vie sociale." Marilyn souhaite également soutenir les nombreux orphelins de guerre, dont beaucoup n'ont que 5 ou 6 ans. "On a besoin de leur expliquer que leur père, ce sont des héros, et les aider aussi à confronter cette absence."

"Or Latkuma" : une lumière dans l'obscurité

Aviv Hemo, ancien officier de l'armée israélienne ayant servi pendant plus de sept ans, a créé l'association "Or Latkuma" précisément pour venir en aide à ces familles endeuillées. "Nous parlons de plus de 1800 familles, 1800 héros qui se sont rajoutés à ce cercle du deuil depuis le 7 octobre", souligne-t-il. Pour lui, le travail de mémoire ne se limite pas à se souvenir : "Il s'agit de reconnaître, avec leurs souvenirs, des initiatives qui créent des liens dans la communauté et qui puissent avoir une influence pour l'avenir."

L'association aide concrètement les familles à mettre en place leurs projets commémoratifs, mais aussi à naviguer dans cette nouvelle réalité. Comme l'explique Marilyn Baron : "C'est compliqué de faire tout seul... on est confronté à une réalité qu'on ne veut pas, il y a un peu le déni et on manque d'énergie."

L'unité, source de résilience

Les deux invités ont souligné l'importance de l'unité du peuple israélien face à l'adversité. "C'est le plus bel exemple de solidarité du Am Israël. Ils sont tous tombés l'un après l'autre pour aller sauver l'un après l'autre", raconte Marilyn Baron avec émotion.

Aviv Hemo renchérit : "Quand nous sommes unis, personne ne peut nous vaincre." Cette solidarité est pour eux une source inépuisable de force, comme le confirme Marilyn : "Je n'aurais pas pu continuer sans lui (le peuple d'Israël). C'est ça qui nous donne de la force."

À la veille de Yom HaZikaron, leur témoignage rappelle que derrière chaque nom gravé sur un monument aux morts, il y a des familles qui tentent de reconstruire leur vie, portées par un devoir de mémoire qui transcende la douleur personnelle pour devenir un acte d'amour et de résilience collective.