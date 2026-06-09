Le directeur de l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza, placé à l'isolement en Israël

Le Dr Hussam Abu Safiya, directeur de l'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza et officier des services médicaux militaires du Hamas, aurait été transféré ces derniers jours à l'isolement dans la prison de Ganot, selon l'organisation Physicians for Human Rights Israel (PHRI).

Détenu par Israël depuis décembre 2024, le médecin figure parmi les prisonniers gazaouis les plus médiatisés de la guerre. Selon l'ONG, il est incarcéré depuis environ dix-huit mois sans avoir été officiellement inculpé. Les circonstances de son placement à l'isolement demeurent toutefois inconnues à ce stade, l'administration pénitentiaire israélienne n'ayant pas répondu aux demandes de commentaires.

L'information a été transmise à PHRI à la suite d'une visite effectuée le 4 juin par des avocats de l'organisation à la prison de Ketziot. Selon le témoignage de plusieurs détenus palestiniens, des membres des forces de sécurité seraient entrés dans leur unité quelques jours auparavant pour emmener Abu Safiya vers une destination alors inconnue. L'ONG affirme avoir ensuite appris son transfert vers une cellule d'isolement à la prison de Ganot.

Le Dr Abu Safiya avait été arrêté lors des opérations israéliennes menées dans le nord de Gaza. Après son arrestation, d'anciennes photographies le montrant en uniforme du Hamas aux côtés de responsables de l'organisation terroriste avaient circulé. Selon les services médicaux militaires du Hamas et plusieurs médias palestiniens, il détient le grade de colonel au sein de cette structure, distincte des Brigades al-Qassam mais dont des membres ont également participé à l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 contre Israël.

D'après Physicians for Human Rights Israel, quatorze médecins palestiniens originaires de Gaza sont actuellement détenus en Israël sans avoir été inculpés. L'organisation a saisi en avril la Cour suprême israélienne afin d'obtenir leur libération, une procédure toujours en cours.

Les avocats du médecin ont par ailleurs affirmé qu'avant son placement à l'isolement, leur client aurait subi de mauvais traitements durant sa détention, notamment des passages à tabac et des décharges électriques. Ces accusations n'ont pas été confirmées par les autorités israéliennes.