Le fils du Premier ministre Avner Netanyahou rompt ses fiançailles

Avner Netanyahou, 30 ans, a officiellement rompu ses fiançailles avec Amit Yardeni après que leur union ait été reportée à deux reprises en raison du conflit israélo-iranien et des préoccupations sécuritaires qui en découlent.

Selon les médias israéliens, le fils cadet du Premier ministre a quitté le domicile qu'il partageait avec sa fiancée depuis deux ans. Des sources proches du couple indiquent qu'Avner "avait besoin de temps pour réfléchir" avant de prendre cette décision radicale de déménager dans son propre logement.

Le couple, fiancé depuis la mi-2024, devait initialement célébrer son mariage en novembre dernier. Mais les festivités avaient été ajournées après qu'un drone du Hezbollah ait frappé l'une des résidences du Premier ministre, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité de l'événement.

Une seconde date avait été fixée au 16 juin 2025, mais l'attaque surprise israélienne contre des installations nucléaires et militaires iraniennes - lancée deux jours plus tôt - avait déclenché un échange de missiles de douze jours. Les restrictions du Commandement du Front Intérieur, interdisant tout rassemblement public, avaient une nouvelle fois contraint le couple à annuler.

Cette union avait déjà suscité de vives tensions. Des opposants au gouvernement avaient menacé d'organiser des contre-manifestations près du lieu de réception, provoquant un débat houleux dans l'opinion publique israélienne. Des mesures sécuritaires exceptionnelles - barrages, clôtures barbelées et fermeture de l'espace aérien - avaient été déployées en prévision des noces.

Le Premier ministre lui-même avait alimenté la polémique en déclarant que "chacun de nous a un coût personnel, et ma famille n'a pas été épargnée", une sortie qui lui avait valu de nombreuses critiques.

Contrairement à son frère aîné Yair, connu pour ses déclarations controversées sur les réseaux sociaux et actuellement installé à Miami, Avner maintient généralement un profil bas. Cette rupture avec Amit Yardeni fait suite à une précédente relation de trois ans avec Noy Bar, également terminée en 2022.