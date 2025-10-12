Le frère de Roei Shalev espère que sa mort sera un "déclic" pour Israël

Ido, le frère de Roei Shalev, survivant du festival Nova qui s'est donné la mort vendredi dernier, s'est exprimé samedi soir lors d'une interview accordée à i24NEWS en hébreu. Il a partagé l'ampleur de l'émotion suscitée par le dernier message publié par son frère sur les réseaux sociaux. "Tout le monde m'a appelé", a-t-il confié, "quand j'ai vu ce post, j'ai eu un choc, cela m'a rappelé ce qui est arrivé à notre mère il y a deux ans".

En conclusion de son intervention, Ido a exprimé l'espoir que la tragédie de son frère serve d'électrochoc pour l'État d'Israël. "J'espère que quelqu'un dans ce pays va enfin se réveiller après cette histoire et qu'on apportera vraiment de l'aide aux survivants".

Roei Shalev était le compagnon de Mapal Adam, assassinée lors du festival Nova le 7 octobre, et le beau-frère de Maayan Adam. Son corps a été découvert vendredi dans un véhicule en flammes près de l'échangeur d'Odim. Les pompiers, alertés sur les lieux, ont trouvé la voiture en feu sur la route 2. Les équipes du Magen David Adom n'ont pu que constater le décès sur place.

Cette nouvelle tragédie met en lumière la détresse persistante des survivants du massacre du 7 octobre et l'urgence d'une prise en charge psychologique adaptée.