Le général Nitzan Alon quitte son rôle de coordinateur des otages de l’armée israélienne

Le général de réserve Nitzan Alon, chargé depuis le 7 octobre 2023 des négociations sur les otages détenus par le Hamas, met fin à son service de réserve et à ses fonctions au sein de l’armée israélienne, a annoncé Tsahal. La décision a été prise à sa demande et approuvée par le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir.

Alon, ancien haut responsable du renseignement militaire, avait été nommé par son prédécesseur, le général Herzi Halevi, à la tête du quartier général des otages et des disparus au lendemain de l’attaque du Hamas, au cours de laquelle 251 personnes avaient été enlevées. Sous sa direction, cette unité a coordonné les efforts de renseignement, les opérations spéciales, les négociations et le suivi des familles des otages.

Son départ intervient alors que le Hamas ne détient plus aucun otage vivant, après la libération des vingt derniers survivants le 13 octobre dernier. Le mouvement terroriste procède actuellement à la restitution des dépouilles des captifs morts en détention.

Dans un communiqué, l’armée a salué la « contribution unique » de Nitzan Alon à la mission nationale de rapatriement des otages et à la protection de leurs vies. Le quartier général poursuivra ses activités, désormais dirigé par un colonel issu du département opérationnel.

Le chef d’état-major Zamir a rappelé que le retour des otages, vivants ou morts, reste une mission suprême et un devoir moral tant que des corps demeurent à Gaza.