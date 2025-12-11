Le gouvernement israélien va approuver un plan de 100 millions de shekels pour stimuler la croissance dans le Néguev

Le gouvernement israélien s’apprête à approuver un nouveau programme visant à encourager la croissance démographique et le développement économique durable dans les localités du Néguev oriental. L’annonce a été faite jeudi dans un communiqué conjoint du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre des Finances Betsalel Smotrich. La décision doit être entérinée dimanche lors d’une réunion spéciale du cabinet à Dimona.

Ce plan prévoit l’allocation de plus de 100 millions de shekels (environ 31 millions de dollars) en 2026 pour financer des projets d’infrastructures, de sécurité publique, d’environnement, de transport, d’innovation et d’énergie dans les villes d’Arad, Dimona, Yeruham et Mitzpe Ramon.

Parmi les initiatives annoncées figurent l’avancement de la planification d’un aérodrome à Mitzpe Ramon, le renforcement des forces de police locales, l’extension d’équipements publics et le développement d’espaces verts urbains. Le gouvernement promet également des investissements significatifs dans l’éducation formelle et informelle. L’objectif déclaré est de « renforcer la résilience locale, attirer de nouvelles populations et créer des moteurs de croissance de qualité dans la région ».

Netanyahou souligne que plus de 3,2 milliards de shekels (près d’un milliard de dollars) ont déjà été investis dans le Néguev ces derniers mois, notamment dans le cadre du projet visant à transformer Beersheva en grande métropole du sud.

« C’est le sionisme pratique : apporter des opportunités réelles, des emplois de qualité et une vie meilleure dans la périphérie », affirme Smotrich, ajoutant que le gouvernement entend faire du Néguev oriental « un moteur de croissance majeur pour tout le pays ».