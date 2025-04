Le Hamas diffuse une vidéo montrant un signe de vie d'Omri Miran, otage enlevé à Nahal Oz

Le Hamas a diffusé aujourd'hui (mercredi) une preuve de vie d'Omri Miran, un otage israélien enlevé du kibboutz Nahal Oz lors de l'attaque du 7 octobre. Dans cette nouvelle vidéo publiée par l'organisation, on peut voir Miran s'adresser à la caméra - c'est seulement la deuxième fois qu'un signe de vie est reçu de lui depuis son enlèvement.

Omri Miran, 47 ans, est un thérapeute de shiatsu qui possédait une clinique privée appelée "Achad Haadam" (Un des Hommes), opérationnelle dans le kibboutz Nahal Oz jusqu'aux événements du 7 octobre. Ce jour-là, Omri, sa femme Lishi et leurs deux filles ont été pris en otage par des terroristes du Hamas. Pendant environ trois heures, toute la famille a été retenue sous la menace d'armes, avec un lance-roquettes RPG pointé sur eux, le tout diffusé en direct sur Facebook et vu par des millions de personnes à travers le monde.

Vers 13h30, sous les yeux de Lishi et de leurs filles, Omri a été séparé d'elles et emmené dans la bande de Gaza. Pendant sa captivité, deux autres signes de vie ont été reçus : le premier par des informations transmises par d'anciens otages libérés ; le second étant cette vidéo qui vient d'être publiée, dans laquelle on voit Miran parler face à la caméra.