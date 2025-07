"Le Hamas orchestre un chaos humanitaire pour accuser Israël" (Olivier Rafowicz, porte-parole de Tsahal)

Articles recommandés -

Lors d’une intervention sur i24NEWS ce dimanche soir, Olivier Rafowicz, porte-parole de Tsahal, a défendu la nouvelle stratégie israélienne d’acheminement massif d’aide humanitaire à Gaza, marquée par des largages aériens et des pauses tactiques quotidiennes. « Depuis le début de la guerre, déclenchée par le massacre du Hamas le 7 octobre, Israël combat le Hamas, pas les Gazaouis », a-t-il affirmé, soulignant les efforts pour fournir de l’aide malgré son détournement par le Hamas. « Le Hamas vole l’aide, la revend à prix exorbitants et entrave sa distribution », a-t-il dénoncé, pointant plus de 1 000 camions bloqués à Kerem Shalom sous la pression de l’ONU et du Hamas.

Olivier Rafowicz a critiqué la campagne de dénigrement contre Israël, relayée par des médias influencés par le narratif du Hamas. Il a affirmé que Mahmoud Bassel, présenté comme porte-parole de la défense civile à Gaza, est un membre de la branche armée du Hamas, « diffusant des chiffres aberrants et non vérifiés » sur la situation humanitaire. « Le Hamas orchestre un chaos humanitaire pour accuser Israël, alors que nous n’avons aucun intérêt à provoquer une famine », a-t-il insisté. Cette réponse israélienne, coordonnée avec des ONG, l’ONU, la Jordanie et les Émirats, vise à démontrer l’engagement d’Israël à acheminer l’aide directement aux civils, contournant les obstacles posés par le Hamas.