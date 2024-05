Le Hamas publie une vidéo de propagande sur laquelle figurent les dessins et la voix de l'otage Noa Argamani

Le Hamas a publié vendredi une nouvelle vidéo de propagande dans laquelle on entend la voix de l'otage Noa Argamani. On voit aussi un certain nombre de ses dessins, selon sa famille, dont une carte de la région, une jeune fille ligotée et autres symboles.

"Bonjour, je suis la prisonnière du Hamas. Je suis en captivité depuis plus de 237 jours et je ne sais pas combien de temps je resterai. Je m'adresse au peuple d'Israël - sauvez-nous, vous soutenez le gouvernement de Netanyahu-Gallant et Gantz, vous allez nous laisser ici et finir notre destin et celui de mes amis comme Ron Arad ?", a-t-elle déclaré dans la vidéo. "Sortez dans les rues, sortez manifester, hommes et femmes. Fermez les rues de Tel Aviv et ne rentrez pas chez vous tant que nous ne serons pas de retour. S'il vous plaît, ne laissez pas Netanyahou et le gouvernement nous tuer. Sauvez-nous. Le temps presse, le peuple doit décider. Nous ne voulons pas mourir ici".

L'otage n'est pas nommée dans la vidéo, mais sa famille l'a identifiée. Cette nouvelle vidéo de Noa Argameni succède à deux autres. Dans l'une, diffusée par le Hamas en octobre, Argamani, assise à l'arrière d'une moto derrière son ravisseur, criait "Ne me tuez pas !", tendant les bras vers son petit ami Avinatan Or, également pris en otage.

Mi-janvier, le Hamas avait diffusé une vidéo d'elle en captivité, amaigrie et sous la contrainte, aux côtés de deux autres otages depuis annoncés morts, appelant Israël à la ramener, elle et les autres. Sa mère Liora est atteinte d'un cancer du cerveau en phase terminale et implore de voir sa fille avant qu'il ne soit trop tard.