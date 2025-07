Le Jihad islamique diffuse une vidéo de l’otage Rom Braslavski

Articles recommandés -

Le groupe terroriste Jihad islamique palestinien (JIP) a publié une vidéo de l'otage israélien Rom Braslavski, affirmant qu'elle date d'avant la perte de contact avec ses geôliers au début du mois. La famille de Braslavski a demandé de ne pas diffuser la vidéo elle-même, autorisant uniquement la publication d'une capture d'écran. Celle-ci montre Rom, pâle et amaigri, allongé au sol dans un lieu inconnu à Gaza.

Dans un communiqué poignant, la famille Braslavski exprime son choc : « Nous sommes profondément ébranlés. Les gens parlent beaucoup de ce qui se passe à Gaza, de la faim, et je veux demander à tous ceux qui en ont parlé : Avez-vous vu notre Rom ? Il ne reçoit pas de nourriture, ni de médicaments. Il a simplement été oublié là-bas. Six minutes de vidéo – c'est tout ce qu'il a fallu pour que Rom craque à l'écran. Mais Rom est là-bas depuis 664 jours. »

La famille dénonce l'inaction perçue des autorités : « Ils ont réussi à briser Rom. Même la personne la plus résistante a un point de rupture. Rom est un exemple pour tous les otages. Ils doivent tous être ramenés à la maison maintenant. » Elle exige « une réunion immédiate avec les responsables de la sécurité... une rencontre avec les dirigeants politiques et militaires – du chef des renseignements militaires au ministre de la Défense en passant par le Premier ministre. Nous ne comprenons pas ce qu'ils font toute la journée dans les comités de la Knesset. Parler ? Débattre ? Rom est là-bas depuis presque deux ans, et personne n'a même appelé pour nous informer. » La famille interpelle également Ste Witkoff et Donald Trump : « Nous demandons que l'ambassadeur Witkoff voie cette vidéo. Et nous lançons un appel urgent au président Trump : Ramenez notre fils à la maison. » Le JIP a émis par le passé des déclarations et affirmations qui se sont révélées peu fiables. Israël accuse le groupe, à l'instar du Hamas, de mener une guerre psychologique. En avril dernier, le JIP avait déjà diffusé une vidéo de Braslavski, probablement scénarisée par ses ravisseurs, dans laquelle il évoquait un « enfer » et montrait des signes de maladie. Cette nouvelle publication intervient dans un contexte de tensions persistantes, alors que les négociations pour la libération des otages piétinent et que les familles des captifs multiplient les appels à l'action.