Le lac de Tibériade à son niveau le plus bas depuis 1980

Le lac de Tibériade traverse une crise sans précédent. Son niveau a chuté de plus de 2,5 mètres par an en moyenne ces deux dernières années, un rythme nettement supérieur à celui observé lors des sécheresses antérieures, et ce malgré l'injection continue d'eau dessalée. Les experts tirent la sonnette d'alarme face à cette situation exceptionnelle.

Mardi, le niveau du lac atteignait -213,345 mètres, soit 34,5 centimètres en dessous du seuil critique de pénurie d'eau. Il s'agit du niveau le plus bas enregistré depuis 1980.

L'Autorité israélienne de l'eau a activé le « réseau national inversé », un système unique qui redirige de l'eau de mer dessalée depuis la Méditerranée vers le lac d'eau douce. Le débit actuel s'élève à environ 1 000 mètres cubes par heure et devrait augmenter dans les semaines à venir en fonction de la production des usines de dessalement.

« Nous constatons une baisse de plus de 2,5 mètres par an, alors que lors des sécheresses précédentes, la moyenne se situait entre 90 centimètres et 1,2 mètre par an », explique Firas Talhami, directeur de la Division des sources d'eau du lac de Tibériade et du Nord à l'Autorité de l'eau. « Ce rythme de déclin est sans précédent et très inquiétant. Nous suivons la situation de près depuis la mise en service du canal inverseur, et notre objectif est d'augmenter le débit entrant à plusieurs milliers de mètres cubes par heure. »

Malgré l'apport d'eau dessalée, le niveau du lac continue de baisser d'un demi-centimètre par jour durant la vague de chaleur actuelle. « Pour stabiliser le niveau, nous devons augmenter le débit d'eau dessalée de plusieurs centaines de pour cent », affirme Talhami.

Le responsable se veut toutefois rassurant sur un point : « La qualité de l'eau du lac est restée inchangée depuis le début des apports, et un apport supplémentaire d'eau dessalée ne fera que l'améliorer. »

Idan Greenbaum, président de l'Association des villes du lac de Tibériade, alerte sur les conséquences potentielles : « Malheureusement, le niveau du lac a déjà baissé de plus de 30 centimètres en dessous du seuil critique. Si cette tendance se poursuit, nous devrons reconstruire le barrage, dont la dernière construction remonte à plus de dix ans, afin de maintenir l'alimentation en eau du Jourdain méridional, qui est quasiment à sec. Dans le cas contraire, la salinité du lac pourrait augmenter. »

Si la sécheresse persiste, les experts préviennent que les conséquences pour l'agriculture, l'environnement et la population ne sont qu'une question de temps. Le lac de Tibériade, principale réserve d'eau douce naturelle d'Israël, joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau du pays et dans l'équilibre écologique de la région.