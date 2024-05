Le maire de Tel Aviv annule la Gay Pride 2024 en signe de solidarité avec les otages

Le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, a fait savoir mercredi que le défilé de la Gay Pride n’aurait pas lieu cette année dans la ville blanche, et qu’un rassemblement "en signe de fierté, d'espoir et de liberté" aura lieu à la place. "L’heure n’est pas aux célébrations", a écrit l’édile sur X, qui a précisé que la décision a été prise "en coordination avec les organisations de la communauté LGBT".

"132 de nos fils et de nos filles sont toujours otages à Gaza, le cercle du deuil s'élargit chaque jour et nous vivons l'une des périodes les plus difficiles de l'État d'Israël", a poursuivi Huldaï. "Tel Aviv-Jaffa est le foyer de la communauté LGBT, elle l’a été et le sera toujours. Forts de notre grand engagement envers elle, nous avons décidé cette année de détourner une partie du budget destiné à la production du défilé de la fierté en faveur des activités du Centre municipal de la communauté LGBT de Tel Aviv".

Miriam Alster/Flash90

"Nous ressentons la douleur du pays tout entier, et en même temps nous n’arrêtons pas un seul instant la lutte pour l’égalité et la liberté pour tous et toutes. Rendez-vous au défilé de la fierté en 2025", a conclu le maire de Tel Aviv.

La ville de Tel Aviv est considérée comme un haut lieu mondial de la communauté LGBT et sa Gay Pride, ou marche des fiertés, est l'une des plus célèbre du monde. L'année dernière le défilé avait réuni 150 000 personnes.