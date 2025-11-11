Le ministère de la Défense accuse celui des Finances de bloquer des milliards d'équipements militaires

Le directeur général du ministère de la Défense, le général de réserve Amir Baram, a vivement critiqué mardi le ministère des Finances, l'accusant de "bloquer des dizaines de transactions critiques affectant la sécurité fondamentale" du pays. Ces déclarations ont été prononcées lors d'une réunion de la direction du ministère consacrée notamment à la gestion du budget de défense dans le contexte des menaces sécuritaires actuelles.

"Après deux années de guerre multi-fronts intense et sans précédent, impliquant une activité intensive sur sept théâtres d'opérations, le ministère des Finances détourne l'attention et se concentre sur des questions dont l'impact est minime comparé aux graves menaces sécuritaires émanant de l'Iran et d'autres fronts proches et lointains", a déclaré Baram.

Le directeur général a souligné l'urgence de la situation : "Face à la concentration des efforts de nos ennemis, l'État d'Israël doit investir maintenant massivement dans l'équipement, en mode d'urgence. Nous devons tout mettre en œuvre pour restaurer les unités combattantes usées à leur pleine capacité opérationnelle."

Selon Baram, le ministère des Finances bloque la signature de dizaines de contrats critiques représentant des milliards de shekels, concernant notamment l'armement, les pièces détachées pour chars, l'acquisition de drones pour les unités de manœuvre, la protection des localités frontalières avec le Liban et Gaza. Plus grave encore, le ministère refuse de signer les contrats pour l'érection de la barrière à la frontière orientale, en dépit d'une décision du comité ministériel sur l'équipement militaire.

Le général a rejeté les comparaisons avec l'après-guerre de Kippour : "Alors que le ministère des Finances prétend que nous répétons les erreurs du passé après la guerre de Kippour (quand le budget de défense représentait 35% du PIB et a conduit à la 'décennie perdue'), actuellement, après une année de guerre intense, le budget de défense s'élève à 6,7% du PIB, et notre demande budgétaire le porterait à seulement 5% dans environ deux ans."