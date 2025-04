Le ministère israélien des Affaires étrangères publie puis supprime ses condoléances après la mort du Pape François

En raison des déclarations controversées du souverain pontife sur le conflit à Gaza au cours de l'année écoulée, la diplomatie israélienne a effacé ses messages de condoléances des réseaux sociaux. Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères n'ont pas publié de communiqué officiel.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié mardi des messages de condoléances suite au décès du Pape François, avant de les retirer précipitamment de toutes ses plateformes de réseaux sociaux. Ces publications, qui étaient apparues sur Instagram, Facebook et Twitter, ressemblaient à des condoléances officielles de la part du ministère après le décès du souverain pontife. L'information a été révélée en premier par le journaliste Itamar Eichner dans le quotidien Yediot Aharonot.

Des relations tendues jusqu'à la fin

La raison de cette suppression soudaine serait liée aux nombreuses déclarations controversées du Pape au cours de l'année écoulée concernant le conflit à Gaza. François avait notamment accusé Israël de "pulvériser des enfants" et de "commettre des actes s'apparentant à un génocide", des propos qui avaient provoqué l'indignation en Israël.

Cette situation témoigne des relations particulièrement tendues entre l'État hébreu et le Vatican dans les derniers mois de la vie du pontife argentin. Au-delà de la suppression des messages de condoléances, on note également un silence remarqué de la part du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, qui ont tous deux choisi de ne pas s'exprimer publiquement sur la disparition du chef de l'Église catholique.

Seul le président Herzog s'exprime

À ce jour, la seule déclaration officielle de condoléances émanant d'Israël provient du président Isaac Herzog, qui a exprimé son appréciation pour l'œuvre du Pape François.

Des sources au sein du ministère des Affaires étrangères ont indiqué qu'il "n'y avait aucune intention de blesser ou de faire des commentaires controversés après le décès du Pape". Cette justification n'explique cependant pas pourquoi les messages de condoléances initialement publiés ont été rapidement supprimés.

Cet incident diplomatique illustre la complexité des relations entre Israël et le Saint-Siège, particulièrement exacerbée dans le contexte du conflit à Gaza où les positions du Pape François, appelant régulièrement à un cessez-le-feu et à la protection des civils, avaient été perçues comme particulièrement critiques envers la politique israélienne.