Le ministre de la Défense interdit les visites de la Croix-Rouge aux terroristes emprisonnés

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé ce mercredi la signature d’un décret interdisant toute visite des représentants de la Croix-Rouge dans les prisons abritant des terroristes, notamment ceux de la force Nuhba du Hamas ayant perpétré les attaques du 7 octobre.

Selon Katz, cette décision concerne des milliers de détenus figurant sur une liste confidentielle annexée à l’ordonnance. Le ministre a précisé que la mesure était motivée par des considérations de sécurité nationale et non pour des raisons politiques. « Les avis qui m’ont été présentés indiquent sans équivoque que les visites de la Croix-Rouge auprès de terroristes en prison porteraient gravement atteinte à la sécurité de l’État », a-t-il déclaré, ajoutant : « La sécurité de l’État et de nos citoyens est primordiale. »