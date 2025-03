Le ministre de la Défense Katz présente les principes de la loi sur la conscription des ultra-orthodoxes

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a détaillé les principes de la loi sur le service militaire qu'il a présentés à la Commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset. "Les principes de la loi sur la conscription que j'ai présentés à la Commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset reposent sur deux fondements essentiels", a déclaré Katz.

https://x.com/i/web/status/1900952088403997044 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

D'une part, "l'établissement d'objectifs pour un service militaire significatif de la communauté ultra-orthodoxe dans Tsahal - y compris des sanctions claires en cas de non-respect des objectifs de recrutement". D'autre part, "la préservation et la protection du monde de la Torah, qui est une base importante pour notre existence ici en tant qu'État juif." Le ministre a souligné que "ce n'est qu'en suivant ces deux principes ensemble que nous pourrons opérer un changement historique et faire passer une loi sur la conscription avec un large consensus national." Cette approche permettrait, selon lui, "l'intégration rapide de milliers et de dizaines de milliers de membres de la communauté ultra-orthodoxe en tant que combattants et personnels de soutien dans Tsahal - qui a tant besoin de renforts humains dans l'armée régulière et les réserves." Katz a critiqué les tentatives précédentes, affirmant que "toute autre approche essayée jusqu'à présent, y compris l'envoi d'ordres de conscription de manière unilatérale, a échoué et conduit à une triste réalité où seul un faible pourcentage d'ultra-orthodoxes sert dans Tsahal."

"Je ne soutiendrai pas ceux qui cherchent à attaquer et à diviser au lieu d'unir et de trouver une véritable solution", a-t-il conclu. "Ce sont les positions que j'exprime partout, et toute tentative de les déformer ou de les falsifier ne réussira pas."

Cette déclaration intervient dans un contexte de débat national intense sur la question du service militaire des ultra-orthodoxes, sujet qui a gagné en urgence depuis le début de la guerre à Gaza, alors que l'armée israélienne fait face à des besoins accrus en personnel.