Le ministre de la Justice israélien engage une procédure de destitution contre la procureure générale

Le ministre de la Justice israélien, Yariv Levin, a lancé une procédure visant à destituer la procureure générale Gali Baharav-Miara, l'accusant d'avoir politisé ses fonctions pour contrecarrer la volonté du gouvernement.

Levin, qui menaçait depuis longtemps de prendre des mesures contre Baharav-Miara, a envoyé des lettres au président de la Knesset et au secrétaire du cabinet, leur demandant de pourvoir les postes vacants au sein du comité statutaire chargé de la nomination et de la révocation du procureur général.

Miriam Alster/Flash90

Dans une lettre supplémentaire adressée au secrétaire du cabinet, Levin demande d'inscrire la destitution de la procureure générale à l'ordre du jour du gouvernement et de fixer une date à court terme pour l'examen de cette question. "La procureure générale agit comme le bras armé des opposants au gouvernement et n'épargne aucun effort pour contrecarrer la volonté des électeurs", écrit Levin dans sa motion de destitution. "Elle a utilisé les divisions politiques en Israël comme un outil pour creuser deux systèmes juridiques — l'un pour les partisans du gouvernement et l'autre pour ses opposants."

La procureure générale s'est régulièrement opposée au gouvernement concernant ses projets de loi, nominations et actions, soutenant à de nombreuses reprises que les mesures prises par l'exécutif contrevenaient à la loi et sapaient l'État de droit de différentes manières. La destitution de la procureure générale, si elle aboutissait, marquerait un tournant majeur dans les relations entre le pouvoir exécutif et le système judiciaire israélien, déjà fortement détériorées ces dernières années.