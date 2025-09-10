Le ministre Eli Cohen interrogé dans l'affaire des passeports diplomatiques

Articles recommandés -

Le ministre de l'Énergie et des Infrastructures Eli Cohen a été convoqué mercredi matin pour un interrogatoire sous avertissement au Lahav 433, l'unité d'investigation de la police israélienne. Il est suspecté d'avoir autorisé la délivrance de passeports diplomatiques à des personnes non habilitées, notamment Yair Netanyahou, fils du Premier ministre.

L'enquête porte sur des irrégularités présumées commises durant le mandat de Cohen au ministère des Affaires étrangères, où des passeports diplomatiques auraient été accordés à des citoyens ne répondant pas aux critères légaux requis.

Dans une déclaration publique, l'ancien chef de la diplomatie israélienne a fermement réfuté les soupçons pesant sur lui : "Cette enquête n'aurait jamais dû être ouverte, mais en tant que citoyen respectueux des lois, dès l'ouverture d'une enquête, je répondrai intégralement à toutes les questions."

Cohen affirme que seuls "quatre passeports ont été délivrés par le directeur général du ministère, conformément à ses pouvoirs" pendant son mandat. Il confirme que ces délivrances concernaient Yair Netanyahou, dont le passeport aurait été renouvelé "pour des raisons de sécurité, à plusieurs reprises, par plusieurs directeurs généraux depuis 2009". Trois maires en auraient égaklement bénéficié "conformément aux procédures du ministère, suite à une activité internationale dans le cadre de leurs fonctions", selon les affirmations d'Eli Cohen.

Selon le communiqué de la police, cette investigation secrète a été ouverte il y a plusieurs mois.