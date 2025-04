Le ministre israélien de la Défense à i24NEWS : "L'aménagement de l'axe Morag facilitera la libération des otages"

Lors d'une visite à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a déclaré mercredi à i24NEWS que "l'opération terrestre qui s'intensifie et l'aménagement de l'axe Morag contribueront au retour des otages". Selon le plan, l'ensemble de la zone urbaine sera intégrée à la zone tampon qui protégera les localités israéliennes frontalières de Gaza.

Durant cette visite, Katz a affirmé que "de vastes territoires sont saisis et annexés aux zones de sécurité de l'État d'Israël, rendant Gaza plus petite et plus isolée". Il a également ajouté une menace : si le Hamas "persiste dans son refus et ne libère pas rapidement les otages, Tsahal passera à des combats intensifs dans toute la bande de Gaza jusqu'à la libération des otages et la défaite du Hamas".

Katz s'est adressé aux habitants de Gaza, leur déclarant que la seule façon d'arrêter la guerre est "si vous expulsez le Hamas et rendez les otages". Le ministre de la Défense a également précisé que "l'objectif de l'opération 'Force et Courage' est avant tout d'obtenir un nouvel accord sur les otages". Il a souligné qu'il était venu "pour soutenir les commandants et soldats de Tsahal qui se battent avec détermination pour leur libération et pour affaiblir le Hamas". Cette visite sur le terrain du ministre intervient dans un contexte de pression croissante sur le Hamas, alors que l'armée israélienne poursuit ses opérations à Rafah, considérée comme l'un des derniers bastions majeurs du mouvement terroriste islamiste palestinien.

L'axe Morag, situé dans le sud de la bande de Gaza, revêt une importance stratégique pour les forces israéliennes qui cherchent à établir un contrôle plus ferme sur les zones frontalières et à créer une zone tampon élargie le long de la frontière avec l'Égypte.