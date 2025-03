Le ministre israélien de la Défense s'adresse aux habitants de Gaza suite aux manifestations à Beit Lahiya

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a lancé un avertissement aux habitants de Gaza suite aux récentes manifestations contre le Hamas à Beit Lahiya, les appelant à suivre l'exemple des protestataires et à exiger le départ du mouvement terroriste ainsi que la libération immédiate des otages israéliens.

"Habitants de Gaza, Tsahal va bientôt opérer avec force dans d'autres zones de Gaza et vous devrez évacuer pour votre protection des zones de combat", a déclaré le ministre dans un message direct adressé à la population.

"Les plans sont déjà prêts et approuvés", a-t-il précisé, ajoutant que "le Hamas met vos vies en danger et vous fera perdre vos maisons et de plus en plus de territoires qui seront intégrés au dispositif de défense israélien." Dans son message, Katz a vivement critiqué la direction du Hamas : "Le premier Sinwar a détruit Gaza, et le second est prêt à brûler de ses propres mains la moitié de Gaza juste pour tenter de préserver le pouvoir corrompu de ses amis meurtriers et violeurs du Hamas."

Le ministre a accusé les dirigeants du Hamas et leurs familles de se cacher "protégés dans des tunnels ou dans des hôtels de luxe avec des comptes bancaires de milliards à l'étranger", tout en utilisant la population civile "comme otages". En conclusion de son message, Katz a exhorté la population à suivre l'exemple des manifestants de Beit Lahiya : "Apprenez des habitants de Beit Lahiya, comme ils l'ont fait, exigez aussi l'expulsion du Hamas de Gaza et la libération immédiate de tous les otages israéliens - c'est la seule façon de mettre fin à la guerre." Cette déclaration intervient alors que des manifestations sans précédent contre le Hamas ont été signalées pour le deuxième jour consécutif dans plusieurs zones de Gaza, notamment à Beit Lahiya et dans le quartier de Shejaiya à Gaza-ville.