"Le monde est en train de fabriquer un monstre ", déclare un député israélien druze à propos du président syrien

Le député Hamed Amar (Israël Beitenou) a révélé jeudi son entrée en Syrie la veille, accompagné de forces de Tsahal, pour évacuer des jeunes en danger. Dans une déclaration à la chaîne Kan, il a lancé un appel d'alarme concernant la situation des minorités syriennes.

"Je suis rentré cette nuit de Syrie après avoir évacué des jeunes. J'y suis entré avec Tsahal à la demande d'officiers pour éviter tout danger aux jeunes et les aider à revenir", a expliqué le parlementaire druze.

Accusations contre al-Sharaa

Hamed Amar a dressé un tableau alarmant de la situation sur le terrain : "Le peuple d'Israël doit comprendre ce qui se passe en Syrie. Ces monstres ont tué et violé des jeunes filles. Ils sévissent là-bas sous la protection d'al-Joulani (Ahmed al-Sharaa, le président syrien), qui a lui-même tué des gens de ses propres mains."

Le député a particulièrement critiqué les récents propos de Donald Trump sur le leader syrien : "Trump dit : 'al-Joulani est sympa, un beau gosse !' Ce beau gosse a tué et violé des femmes. Il est derrière ces événements. Ce sont ses soldats et sa foi."

Selon Hamed Amar, les violences visent spécifiquement la communauté druze : "Ce qui se passe là-bas, c'est une guerre de religion. Celui qui est druze est tué. Le monde fabrique un monstre."

Appel à l'intervention

Interrogé sur les condamnations d'al-Sharaa concernant les événements à Soueïda, Hamed Amar reste sceptique : "Il a condamné le massacre des Alaouites en Syrie aussi, mais il reste derrière ces actes. Ce sont ses chars, ses soldats, ses groupes armés extrémistes."

Le député a justifié la nécessité d'une intervention israélienne par des considérations humanitaires : "Le frère de mon frère est mon frère. Comme pour moi tout Juif est un frère et je suis prêt à me battre pour tout Juif partout. Nous, Druzes et Juifs, nous avons cette alliance. En tant qu'êtres humains, nous devons intervenir."