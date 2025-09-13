Le Mossad s'est opposé à l'opération au sol à Doha, Israël a opté pour une frappe aérienne (média)

Articles recommandés -

Selon des révélations du Washington Post, le Mossad a refusé de mener une opération terrestre visant à éliminer les dirigeants du Hamas à Doha, au Qatar. L’agence de renseignement israélienne avait pourtant planifié depuis plusieurs semaines une mission secrète avec ses agents sur le terrain, mais son directeur, David Barnea, s’y est opposé, craignant que cela ne compromette les relations avec les autorités qataries, intermédiaires clés dans les négociations sur les otages.

Face à cette opposition, le gouvernement israélien a finalement choisi d’exécuter une frappe aérienne mardi. Cette attaque, ordonnée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a visé plusieurs hauts responsables du Hamas rassemblés à Doha. Cependant, selon le Hamas, seuls des proches et des conseillers ont été éliminés, les principaux dirigeants ayant survécu.

Cette décision a suscité de fortes tensions au sein de l’appareil sécuritaire israélien. Plusieurs responsables militaires et du renseignement ont remis en question le calendrier de l’opération, d’autant que ces dirigeants du Hamas étudiaient une proposition du président américain Donald Trump visant à échanger des otages contre un cessez-le-feu. Le chef d’état-major Eyal Zamir aurait également exprimé ses réserves, craignant que l’attaque ne sabote les discussions en cours. En revanche, le ministre de la Défense Israël Katz et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer ont soutenu Netanyahou, estimant que la présence simultanée de plusieurs chefs du Hamas offrait une occasion unique.

Des sources israéliennes rappellent qu’en 2024, le Mossad avait déjà mené une opération réussie à Téhéran, éliminant Ismaïl Haniyeh grâce à un engin explosif. Mais cette fois, l’agence a jugé trop risqué d’agir au Qatar, préférant préserver les canaux de médiation et les relations diplomatiques avec cet État stratégique allié des États-Unis.