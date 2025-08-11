Le Mur des Lamentations profané : une inscription "Il y a une Shoah à Gaza" découverte sur les pierres sacrées

Articles recommandés -

La police israélienne a arrêté lundi un jeune homme d'une vingtaine d'années après la découverte d'un graffiti portant l'inscription "Il y a une Shoah à Gaza" sur les pierres du Mur des Lamentations, dans la section sud du site le plus sacré du judaïsme. Interrogé et libéré sous conditions restrictives, ce résident de Jérusalem, qui a reconnu les fait et exprimé ses regrets, devrait être inculpé pour outrage à la religion avec l'accord du parquet.

Cette profanation, qualifiée de "grave et sans précédent" par les autorités religieuses, a suscité une vive indignation. Le rabbin du Mur occidental et des Lieux saints, Shmuel Rabinowitz, a exprimé sa "douleur et sa protestation" face à cet acte qu'il considère comme un "grave mépris de la sainteté du lieu".

"Un lieu saint n'est pas un endroit pour exprimer des protestations, quelles qu'elles soient, et d'autant plus lorsque cela se fait dans le lieu le plus sacré de tout le peuple juif", a déclaré le rabbin dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit sur ce site emblématique. Un cas similaire s'était déjà produit par le passé du côté nord du Mur occidental, nécessitant des discussions halakhiques (religieuses) approfondies sur les méthodes appropriées pour nettoyer les inscriptions sans endommager la sainteté des pierres anciennes.

Le rabbin Rabinowitz a précisé qu'il guiderait personnellement les équipes techniques sur la procédure à suivre pour effacer cette inscription tout en préservant l'intégrité spirituelle et physique des pierres millénaires du Mur.

"Il n'y a pas de limite à la folie. Le Mur occidental est le lieu où des générations de Juifs se sont recueillis en prière et en larmes. C'est un symbole de l'unité et de l'éternité du peuple juif. Le profaner, c'est nous profaner tous. J'exige que la police agisse avec détermination contre les délinquants et les traduise en justice", a réagi le ministre de l'Éducation, Yoav Kisch.

"La profanation des pierres du Mur occidental, le lieu le plus sacré du peuple juif, est un crime contre tout le peuple d'Israël. J'appelle la police à enquêter et à traduire les coupables en justice. Nos lieux saints doivent rester hors de toute controverse", a quant à lui écrit sur X Benny Gantz.

"Je condamne fermement cet acte grave commis au Mur occidental, le lieu le plus sacré du peuple juif. Il n'y a et il n'y aura jamais de place pour porter atteinte au symbole national et spirituel du peuple juif, quel que soit le contexte", a pour sa part indiqué le maire de Jérusalem, Moshé Lion. "La protestation ne peut justifier la profanation d'un lieu sacré et l'atteinte aux sentiments de millions de Juifs en Israël et dans le monde. J'attends de la police israélienne qu'elle agisse avec détermination pour retrouver les auteurs de ces actes et les traduire en justice. Jérusalem continuera à préserver son caractère sacré et le respect des lieux saints de toutes les religions", a-t-il ajouté.