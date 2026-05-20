Le Néguev officiellement reconnu comme région viticole internationale

Le Néguev a été officiellement reconnu comme région viticole internationale, avec l’obtention d’une indication géographique protégée sous le label « Negev ».

Cette reconnaissance, annoncée le 11 mai, repose sur des recherches démontrant le caractère unique des vins produits dans cette région désertique du sud d’Israël. Elle intervient après quatre ans de travail mené par la Merage Foundation Israel, une fondation philanthropique engagée dans le développement du Néguev.

La nouvelle région viticole s’étend de Kiryat Gat jusqu’à Eilat, à l’extrême sud du pays. Elle rejoint ainsi les grandes appellations internationales reconnues, après les collines de Judée, première région israélienne à avoir obtenu un tel statut.

Aujourd’hui, le Néguev compte plus de 60 domaines viticoles, qui produisent ensemble plus d’un million de bouteilles par an. Ce nouveau statut devrait renforcer le tourisme œnologique dans le sud d’Israël et améliorer la position internationale de l’industrie viticole israélienne.

Pour les producteurs locaux, cette reconnaissance constitue une étape majeure. Elle met en valeur leur capacité à produire des vins de qualité dans des conditions désertiques, entre chaleur extrême, rareté de l’eau et techniques agricoles innovantes.