Le niveau de sécurité du maire d'Ashdod élevé au maximum

Le maire d'Ashdod, le Dr Yechiel Lasri, est désormais protégé par un dispositif de sécurité de niveau 6, le plus haut degré de protection accordé en Israël. Cette mesure exceptionnelle, mise en place depuis mercredi, témoigne de l'existence d'une menace jugée particulièrement sérieuse par les services de sécurité. Les autorités ont par ailleurs imposé une ordonnance d'interdiction de publication concernant les détails spécifiques de cette affaire.

Un parcours politique atypique

Yehiel Lasri, né au Maroc en 1957 et arrivé en Israël à l'âge de six ans, présente un profil politique singulier. Il a débuté sa carrière politique locale en 1998 comme membre du conseil municipal d'Ashdod, avant de gravir les échelons jusqu'aux plus hautes sphères de la politique nationale.

Lasri compte parmi les fondateurs du "Parti du Centre" (Miflégét HaMerkaz) et a siégé à la Knesset pour cette formation à partir de 2001. Son parcours politique a connu un tournant majeur en 2003, à l'approche des élections législatives de la 16e Knesset. Accompagné de Ronia Milo, il a quitté son parti d'origine pour rejoindre le Likoud, mais n'a pas réussi à obtenir un placement viable lors des primaires du parti, ce qui l'a conduit à retourner à la politique locale.

Quatre mandats à la tête d'Ashdod

Cette même année 2003 marque le début de sa longue carrière de maire d'Ashdod. Élu pour la première fois à la tête de cette ville stratégique du sud d'Israël, Lasri entame actuellement son quatrième mandat consécutif, témoignant de sa popularité durable auprès de la population locale.

Médecin de formation, Lasri a su transformer Ashdod en l'une des villes les plus dynamiques d'Israël, s'appuyant notamment sur son port, l'un des plus importants du pays. Sous sa direction, la ville a connu un développement urbain considérable et a accueilli de nombreuses vagues d'immigration, particulièrement en provenance d'Éthiopie, des États-Unis et de France.

L'attribution de ce niveau de sécurité maximal soulève des questions sur la nature des menaces auxquelles fait face le maire d'Ashdod, dans un contexte régional particulièrement tendu. Cette mesure exceptionnelle place Yehiel Lasri au même niveau de protection que les plus hauts responsables de l'État israélien.