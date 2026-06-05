Le nouveau chef du Mossad se recueille au Mur occidental après sa prise de fonctions

Quelques jours après son entrée en fonction à la tête du Mossad, Roman Gofman s’est rendu vendredi au Mur occidental de Jérusalem pour une visite symbolique marquant le début de son mandat à la tête du service de renseignement extérieur israélien.

Accompagné du rabbin du Mur occidental et des lieux saints, Shmuel Rabinowitz, le nouveau directeur du Mossad a récité des psaumes et des prières pour la réussite de sa mission, ainsi que pour la sécurité de l’État d’Israël, des soldats de Tsahal et des forces de sécurité du pays.

À l’issue de la visite, Roman Gofman a glissé un message personnel entre les pierres du Mur occidental avant de signer le livre d’or du site. Il y a inscrit la phrase : "L’éternité d’Israël ne ment pas", une citation biblique souvent associée à la résilience et à la permanence du peuple juif.

Roman Gofman a officiellement pris ses fonctions mardi lors d’une cérémonie organisée au siège du Mossad en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, du président de la Knesset, de plusieurs ministres, du chef d’état-major Eyal Zamir, de hauts responsables de la sécurité israélienne, ainsi que de son prédécesseur, David Barnea.

Lors de cette cérémonie, il a salué le travail accompli par David Barnea et les succès enregistrés par l’organisation sous sa direction. S’adressant aux membres du Mossad, il a souligné l’importance de leur rôle dans la défense d’Israël et du peuple juif, affirmant prendre ses nouvelles responsabilités avec humilité.

Le nouveau chef du renseignement israélien a également évoqué les résultats obtenus contre l’axe iranien ces dernières années, estimant que les opérations menées avaient profondément modifié l’équilibre des forces au Moyen-Orient. Il a toutefois averti que la mission n’était pas achevée, réaffirmant que les opérations clandestines demeuraient au cœur de l’action du Mossad et promettant de poursuivre le développement de nouvelles capacités afin de conserver un avantage stratégique sur les adversaires d’Israël.