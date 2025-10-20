Le nouveau chef du Shin Bet impose le terme "Judée-Samarie" à la place de "Cisjordanie"

Le nouveau directeur du Shin Bet, David Zini, a marqué son entrée en fonction par un geste symbolique mais lourd de sens politique : il a exigé que les agents du service de sécurité intérieure cessent d’utiliser le terme "Cisjordanie" et parlent désormais exclusivement de "Judée-Samarie", a rapporté la chaîne en hébreu d'i24NEWS.

Lors d’une première réunion avec les coordinateurs régionaux de l’agence, l’un d’eux a mentionné une opération menée "en Cisjordanie". Zini l’a aussitôt interrompu : "Qu’est-ce que cette ‘Cisjordanie’ ? À partir de maintenant, vous effacez cette expression de votre vocabulaire, il n’y a que la Judée-Samarie".

Selon plusieurs participants, le message du nouveau chef du Shin Bet était clair : il ne compte pas suivre la ligne de ses prédécesseurs et entend imprimer sa propre vision, plus ancrée dans le discours national et historique israélien.

Quelques heures plus tôt, David Zini avait rencontré le président Isaac Herzog, à qui il a réaffirmé son engagement envers l’unité nationale et les valeurs de l’État d’Israël. "Nous agirons avec loyauté envers ce peuple, cet État et toutes ses composantes, avec le sentiment d’une mission commune pour la sécurité d’Israël et de ses citoyens", a-t-il déclaré.

Évoquant les défis sécuritaires et les tensions internes, Zini a ajouté : "Ma prière est que se termine une année de malédictions et qu’une année de bénédictions commence, pour nos blessés, nos captifs qui reviendront sains et saufs, et les familles endeuillées. Avec l’aide de Dieu, que la paix revienne dans notre foyer."

Cette prise de position sur la terminologie marque un tournant symbolique : l’expression "Judée-Samarie", utilisée par la droite israélienne et les institutions officielles, reflète la vision historique et biblique des territoires, tandis que "Cisjordanie" demeure le terme employé dans le langage diplomatique et par la communauté internationale.

En adoptant une telle posture dès ses premiers jours à la tête du Shin Bet, Zini inscrit son mandat dans une approche identitaire et affirmée de la mission sécuritaire israélienne.