Le parti religieux Shas appelle à refuser l'enrôlement, "même pour ceux qui n'étudient pas la Torah"

Sur fond de tensions dans la classe politique et la société autour du renouvellement de la loi d'exemption de conscription pour les ultraorthodoxes, le parti religieux séfarade Shas a publié une lettre appelant "même ceux qui n'étudient pas la Torah à ne pas s'enrôler", y compris dans des unités composées de soldats religieux. A leurs yeux, "aucun compromis n'est acceptable", et ils encouragent à "choisir la prison plutôt que l'armée".

Autant de positions qui expriment une radicalité sans précédent de la part de ce parti affilié au grand rabbin séfarade d'Israel, Yitshak Yossef, qui avait déclenché un tollé le mois dernier en déclarant que si les élèves de yeshiva étaient forcés d'endosser l'uniforme, ils quitteraient Israël en masse.

Cette lettre intervient alors que le Premier ministre a tenu des consultations ce dimanche avec le chef du Judaïsme de la Torah, l'un des partis ultraorthodoxes composant sa coalition, afin de dégager des compromis sur le sujet.

En février, le ministre des Affaires sociales, Yaakov Margi, lui-même issu du parti Shas, avait présenté un nouveau plan de recrutement prévoyant l'enrôlement des jeunes orthodoxes qui n'étudient pas la Torah, en soulignant que ceux-ci étaient "nombreux". Idem pour le ministre de l'Intérieur, Moshe Arbel, qui s'était prononcé en faveur de cette approche.

La lettre du parti Shas, qui exprime un alignement parfait avec la position des partis ultraorthodoxes dits lituaniens, est d'autant plus étonnante qu'un grand pourcentage de ses électeurs sont traditionnalistes et font leur service militaire, tout comme l'ont fait un certain nombre de ses députés.

Depuis le 1er avril, faute de nouvelle loi sur l'exemption de conscription, l'armée est autorisée à recruter les jeunes ultraorthodoxes dans ses rangs.